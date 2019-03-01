أصحيح أن معاداة الصهيونية هي أحد الأشكال الحديثة لمعاداة السامية؟

2019/03/01 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ “إجراءات” قانونية لمكافحة معاداة الساميّة بقوله: “سنتخذ إجراءات وسنصدر قوانين وسنعاقب”، وذلك عند زيارته مقبرة كاتسنايم

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