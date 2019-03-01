لن تتحقق العدالة للسوريين إلا بمحاكمة الأسد على جرائم ذبح شعبه

2019/03/01 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “الغارديان” مقال رأي للكاتبة ناتالي نوغيرد حول تحقيق العدالة في جرائم رئيس النظام السوري بشار الأسد.وكتبت نوغيرد تحت عنوان

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