في برشلونة .. وزير الاتصالات يلتقي ممثلة البنك الدولي ويدعو الشركات العالمية للاستثمار بالعراق

2019/03/01 | 22:23

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بغداد- العراق اليوم:

التقى وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي ممثلة البنك الدولي السيدة "بثينا جورمازي"...





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