محلل يتوقع خسائر 40% في الليرة التركية بحلول الربع الثالث

2019/03/01 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقع محلل أن تفقد الليرة التركية نحو 40% من قيمتها بحلول الربع الثالث من العام الحالي، بالتزامن مع التباطؤ الحاد للنمو الاقتصادي في البلاد.





وقال رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في شركة "تي.دي" للأوراق المالية "كريستيان ماجيو"، اليوم الجمعة، إن عملة تركيا سوف تهبط إلى مستوى قياسي متدني عند 8.90 لكل دولار بانخفاض 40% عن المستويات الحالية.





وأضاف ماجيو أن "الظروف عززت رؤيته بأن هذا الهبوط الحاد سوف يحدث لكن ليس قبل حلول الربع الثاني".





وتابع: أن البنك المركزي التركي سوف يضطر إلى زيادة معدل الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، وهو الأمر الذي يتعارض بشدة مع توقعات السوق حول خفض بنحو 650 نقطة أساس هذا العام.





ويبقي المركزي التركي على معدل الفائدة الرئيسي في البلاد كما هو عند مستوى مرتفع 24%.





وكانت الليرة التركية سجلت مستوى قياسي متدني في النصف الأخير من العام الماضي وسط أزمات اقتصادية وجيوسياسية.





وبحلول الساعة 7:21 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8% لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.3786 ليرة.





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