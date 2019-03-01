بالصور، توقيع كتاب ” اسطورة الطوفان عند الشعوب” في بعشيقة

2019/03/01 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ نصر حاجي بغية التعريف بكتاب اسطورة الطوفان عند الشعوب، للكاتب القوال علي رشو الهكاري، اقام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة، حفلا لتوقيع الكتاب وفي مستهل الحفل عبر السيد جمعة الياس العبديكو عن شكره وتقديره للحضور، داعيا اياهم للوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء وخاصة الضحايا الخمسون فتاة ايزيدية اللواتي عثر عليهن […]

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