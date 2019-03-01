خلية الاعلام الامني تنفي تصريحات قائمقام الرطبة حول اعدام داعش عددا من المدنيين

2019/03/01 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الأمني تصريحات قائممقام الرطبة حول اعدام داعش عددا من المدنيين.وذكر بيان للخلية :” ننفي ما جاء من تصريحات ادلى بها قائممقام الرطبة حول اعدام داعش خمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة”.وابدت الخلية استغرابها من موقف القائمقام بنشرهِ هذه / الشائعة / التي من شأنها اثارة تداعيات خطيرة .واهابت بكل […]

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