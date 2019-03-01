عمليات الانبار تعتقل 22 مطلوبا في مناطق متفرقة بالمحافظة

2019/03/01 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار، الجمعة، ان قوة من عمليات الانبار اعتقلت 22 مطلوبا في مناطق متفرقة بالمحافظة.وقال المصدر في حديث لــ السومرية نيوز، إن "قوة من عمليات الانبار تمكنت من اعتقال 22 مطلوبا بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من الأنبار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من بينهم 10 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

يذكر أن القوات الأمنية تمسك المدن المحررة بالانبار، فيما تواصل تلك القوات ملاحقة المطلوبين في تلك المدن.

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