العفو الدولية تحذر من إقرار قانون “جرائم المعلوماتية” في العراق بهذه الصيغة

2019/03/01 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجّهت منظمة العفو الدولية، الجمعة، رسالة مفتوحة موقعة من 9 منظمات غير حكومية الى السلطات العراقية، حذرت فيها من مقترح مشروع “قانون جرائم المعلوماتية”.وقالت المنظمة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (1 اذار 2019)، ان “قانونًا جديدًا للجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين المسالمين الذين يعبرون […]

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