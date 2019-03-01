“قسد” تبدأ معركة أخيرة على داعش شرق سوريا واستنفار عسكري عراقي

2019/03/01 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت قوات سوريا الديموقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الجمعة، بدء هجومها على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، والذي تُقدر مساحته بنصف كيلو متر مربع.المتحدث باسم “قسد” مصطفى بالي كتب في تغريدة له على تويتر، تابعها “ناس” اليوم (1 آذار 2019) أنه “بعدما استكملت قواتنا إجلاء المدنيين […]

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