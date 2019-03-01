طبيب حاصل على

2019/03/01 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر طبيب ألماني شهير حائز على جائزة نوبل في الطب من مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب فئة معينة من مسببات السرطان في لحوم الأبقار وحليبها.

وقال الطبيب

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