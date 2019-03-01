وزير الإعمار: مجلس الوزراء وافق على رفع سقف القروض من صندوق الإسكان

2019/03/01 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، الجمعة ،موافقة مجلس الوزراء العراقي على رفع

سقف قروض صندوق الإسكان وصولاً الى 50 مليون دينار عراقي.

وقال

ريكاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “انجاز جديد بحصول موافقة مجلس الوزراء

على مقترح وزارتنا برفع سقوف الاقراض من صندوق الإسكان”.

وأوضح،

أنه “أصبح سقف اقراض سكنة بغداد 50 مليون، فيما أصبح سقف الاقراض المحافظات

40 مليون، وسكنة الاقضية والنواحي 35 مليون”.

وعلق

ريكاني على القرار قائلاً: “نحو مزيد من الخطوات القادمة للمساهمة في تخفيف ازمة

السكن واعادة الوجه الحضاري لمدننا”.

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