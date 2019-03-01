مؤسسة الشهداء ترد على

2019/03/01 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ردت مؤسسة الشهداء، الجمعة (1 اذار 2019)، على "اتهامات" احد النواب، فيما أكدت أنها تنظر بعين واحدة لفئات الشهداء كافة ولا تميز بين فئة واخرى.

وقالت المؤسسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تشجب التصريحات التي اطلقها النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي"، مؤكدة أن "عمل السلطة التشريعية يعتمد ضوابطا وقوانينا في المراقبة والتشريع التي تقتضي الدقة والحياد وعدم الانجرار لتحالفات حزبية ضيقة، والتي قد تحرف سير عمل السلطة التشريعية".

ونفت المؤسسة "كل الادعاءات العارية عن الصحة والدقة والبعيدة عن المهنية والتي تعتمد الوشاية ونقل المعلومات غير المستندة لوثائق رسمية ولا لتصريحات حكومية"، مؤكدة أيضا، أن "عملها قائم على نظام داخلي وخطة مدروسة بمتابعة واشراف مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانها تعتمد قانونا مشرعا من قبل السلطة التشريعية".

وأشارت الى أنها "تنظر بعين واحدة لفئات الشهداء كافة ولا تميز بين فئة واخرى ، كما ان الخدمات التي تقدمها تنشر بشكل دوري عبر منافذ المؤسسة الإعلامية وعلى السيد النائب الاطلاع بشكل جيد لكي يستطيع بناء صورة أكثر وضوحا".

وأكدت المؤسسة، انها "ماضية في عملها على الرغم من المعرقلات والمعوقات التي تواجه عملها"، داعية جميع السلطات ولاسيما التشريعية الى "تقديم العون والاسناد لها".

وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي قد طالب، الخميس 28 شباط 2019، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإقالة رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير على خلفية اتهامات وجهها لها بالتمييز العنصري بين الشهداء وارتكاب مخالفات دستورية واضحة.

وقال العقابي في بيان، "انه من مقتضى الوطنية والإنسانية والدين أن يحظى الشهداء جميعا بالتكريم والتقدير والثناء فهم أجلّ من التأبين ، ولا يمكن تحت اي مبرر التمييز بين دماءهم الزكية التي صنعت النصر وحمت الوطن والمقدسات".

وتابع البيان "اننا نستهجن وبشدة نهج التمييز العنصري الذي تتبناه رئيسة مؤسسة الشهداء والتي تتعاطى مع الشهداء وحقوقهم وفق اساس حزبي ضيق ومقيت، فتفضل شريحة منهم على بقية الشرائح في مخالفة واضحة للدستور الذي نص على المساواة بين العراقيين ومنع التمييز بينهم وفق الدين أو القومية".

وأضاف، "لقد استغربنا كثيرا من الممارسات التي تقوم بها رئيسة المؤسسة والتي كان آخرها رفع دعوة قضائية ضد عدد من منظمات المجتمع المدني التي ترعى عوائل الشهداء وضحايا الارهاب وقد سخّرت سلطتها الحكومية لتكميم الأفواه وعرقلة عمل تلك المنظمات التي شدد الدستور العراقي على تعزيز دورها ودعمها واستقلالها".

وختم العقابي بيانه بالقول "اننا نضع هذه المخالفات الجسيمة التي صدرت من رئيسة مؤسسة الشهداء بين يدي السيد رئيس الوزراء وندعوه لإعادة النظر في أهليتها لإدارة مؤسسة خدمة عامة كمؤسسة الشهداء ونأمل منه قرارا حاسما ينصف الشهداء وعوائلهم الكريمة".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، الجمعة (1 آذار 2019)، موافقة مجلس الوزراء العراقي على رفع سقف قروض صندوق الإسكان وصولاً الى 50 مليون دينار عراقي.

وقال ريكاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "انجاز جديد بحصول مواف

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار علي البديري، اليوم الجمعة، "تضارب" مواقف كتل سياسية كثيرة حول تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة خلال جلسة البرلمان الاولى من فصله التشريعي الثاني، رغم الاتفاق بين تحالفي سائرون وال

بغداد اليوم _ صلاح الدين

كشف عضو مجلس النواب احمد مظهر، اليوم الجمعة، عن اتخاذ قيادة عمليات صلاح الدين اجراءات بخصوص نقاط تفتيش "تبتز" سائقي المركبات على طريق كفري – سليمان بيك.

وقدم مظهر في بيان، "شكره وتقديره لقائد ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مؤسسة الشهداء ترد على "اتهامات" احد النواب وتؤكد: ننظر بعين واحدة لكافة الشهداء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مؤسسة الشهداء ترد على "اتهامات" احد النواب وتؤكد: ننظر بعين واحدة لكافة الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).