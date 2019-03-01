دورة دبي: تسيتسيباس العقبة الاخيرة أمام اللقب المئة لفيدرر

2019/03/01 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم يعد أمام فيدرر المصنف سابعا عالميا سوى عقبة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي عانى الأمرين لتخطي الفرنسي غايل مونفيس 4-6 و7-6 (7/4) و7-6 (7/4).ويأمل السويسري المخضرم (37 عاما) الفائز بـ 20 لقبا كبيرا (رقم قياسي) في أن يثأر من تسيتسيباس الذي اسقطه في الدور الرابع من بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

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