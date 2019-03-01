الإعلام الأمني ينفي إعدام داعش لخمسة من مختطفي الرطبة والنخيب

2019/03/01 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت خلية الاعلام الأمني، الأنباء، عن قيام عصابات داعش الارهابية بإعدام خمسة من مختطفي أبناء الرطبة والنخيب.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "ننفي ما جاء من تصريحات ادلى بها قائممقام الرطبة حول اعدام داعش لخمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة".وأضاف "نبدي استغرابنا من موقف القائمقام بنشرهِ هذه الشائعة التي من شأنها اثارة تداعيات خطيرة".وأهاب الإعلام الأمني "بكل المسؤولين مراعاة الدقة في تصريحاتهم والابتعاد عن إرباك الرأي العام بتصريحات لا أساس لها من الصحة".وكان قائممقام الرطبة قال اليوم في تصريح صحفي ان "ارهابيي داعش اعدموا خمسة من المختطفين من أبناء الرطبة والنخيب والعثور على جثثهم في صحراء جنوب شرق الرطبة".وأضاف ان "جثث الضحايا المغدورين أعدموا رمياً بالرصاص وإلقاءها بالعراء".يذكر ان خلية الاعلام الامني أعلنت، في 19 من الشهر الماضي، اختطاف 12 مواطنا من النخيب اثناء قيامهم بجمع الكمأ، في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد ١٢٠ كيلو متر غرب النخيب.



وقبلها اختطفت داعش عدد من أبناء الرطبة وحديثة خلال جمعهم الكمأ.انتهى

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