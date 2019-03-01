سلطات الطيران المدني توقف اللاعب صفاء هادي !

2019/03/01 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوقفت سلطات مطار بغداد الدولي لاعب منتخبنا الوطني ونادي الزوراء

صفاء هادي بحجة وجود شبهة تزوير في جوازه الشخصي ، قبل ان يتدخل

المدرب حكيم شاكر الذي استخدم نفوذه العسكري كونه ضابط رفيع المستوى

في وزارة الداخلية ، وتعهد شاكر لمنتسي سلطة المطار بتسليم جواز صفاء

وحل الاشكال الحاصل حال عودته من المهمة الوطنية، حيث سمحت السلطات

الامنية لصفاء بالمرور، عطفا على تعهد المدرب ( اللواء ) حكيم

شاكر.وبعد اقل من ساعة وقبل ان تقلع الطائرة الى مطار طهران، تفاجئ وفد

الزوراء بوجود منتسبي الامن على متن الطائرة طالبين من اللاعب صفاء

هادي بالترجل والنزول فورا، وسط صدمة الجميع، حيث ابلغ حكيم شاكر

لاعبه بضرورة تسليم جوازه للسلطات الامنية والعودة الى بيته، على امل

ان يتم حل الموضوع في اقرب وقت من اجل التحاق اللاعب بالوفد قبل

ملاقاة فريق ذوب اهن يوم الاثنين القادم، ضمن باكورة مباريات دوري

ابطال اسيا.

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