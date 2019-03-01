وزير الاعمار يعلن زيادة قروض الاسكان في عموم العراق

2019/03/01 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الاعمار والاسكان بنگين ريكاني، الجمعة، عن موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف قروض الاسكان في بغداد والمحافظات.وقال ريكاني في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليه/المعلومة/ ان “مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارتنا برفع سقوف الاقراض من صندوق الاسكان”.واضاف ان ” سقف اقراض سكنة اصبح بغداد50مليون دينار فيما اصبح سقف الاقراض المحافظات […]

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