خلية الاعلام الأمني: لا صحة لتصريحات قائممقام الرطبة بشأن اعدام داعش لخمسة مواطنين

2019/03/01 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة، ما جاء من تصريحات ادلى بها قائممقام الرطبة بشأن اعدام داعش لخمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة.

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