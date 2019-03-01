2019/03/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن إيران بدأت مرحلة جديدة في مجال الخطط الدفاعية، وذلك توافقاً مع البيان الذي أصدره مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

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