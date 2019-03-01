رئيس وزراء الجزائر الأسبق: ترشح بوتفليقة للمرة الخامسة

2019/03/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، اليوم الجمعة، المواطنين إلى توحيد مطلبهم حول رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات أبريل/نيسان، لأنها "إهانة" للشعب.

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