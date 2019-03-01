كندا توافق على تسليم المديرة المالية لشركة هواوي إلى الولايات المتحدة

2019/03/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، إنها ستسمح بالمضي قدما في قضية تسليم المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، منغ وانزو تشون، التي اعتقلت في كندا أواخر العام الماضي.

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