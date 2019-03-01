محدث..النفط يعمق خسائره لنحو 2.5% عند التسوية

2019/03/01 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجل النفط خسائر قوية عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع بيانات نشاط التنقيب عن الخام، ووسط مخاوف زيادة المعروض.





وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي زيادة بإنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي، وذلك في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الجاري وذلك إلى مستوى 12.100 مليون برميل يومياً.





ويقابل زيادة الإنتاج الأمريكي سعي منظمة أوبك لإحلال التوازن في الأسواق عبر خفض الإنتاج بالتعاون مع روسيا بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وسط مسح يشير لمواصلة تقليص أعضاء المنظمة إمداداتهم من الخام في فبراير.





وفي الأسبوع الجاري صرح الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أن أوبك أدت خدمة عظيمة للمنتجين والأسواق العالمية عبر قرار خفض الإنتاج، قائلاً "هذا القرار ساهم حرفياً في إنقاذ تلك الصناعة من انهيار تام".





وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز"، أن الشركات الأمريكية أغلقت 10 منصات للتنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.5% لينهي التداولات عند مستوى 55.80 دولار للبرميل، ليسجل خسائر بنحو 2.6% في الأسبوع.





وبحلول الساعة 7:34 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 2% إلى 65 دولاراً للبرميل.





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