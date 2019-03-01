وكالة: القبض على اثنين من منفذي تفجير الموصل

2019/03/01 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أكدت السلطات الأمنية في العراق أنها ألقت القبض على اثنين من منفذي التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة المجموعة الثقافية بمدينة الموصل، مساء الخميس.





وذكر مصدر أمني لوكالة أنباء العراق “واع"، أن قوة من الأمن الوطني في نينوى، اعتقلت اثنين من منفذي تفجير السيارة المفخخة بمنطقة المجموعة الثقافية عند محاولتهما الهرب بحي الكرامة شرقي الموصل.





وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت مقتل مدني وإصابة 13 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.





والجدير بالذكر، أن وزارتي الخارجية بالسعودية والبحرين استنكارا التفجير الذي طال مدينة الموصل وراح ضحيته عدد من المدنيين، مع تجديد موقف الوقوف مع شعب وحكومة العراق.





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