تخفيفا للأزمة.. مجلس الوزراء يرفع سقوف الاقتراض من صندوق الإسكان

2019/03/01 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وافَق مجلس الوزراء، الجمعة، على رفع سقوف الاقتراض من صندوق الاسكان العراقي.وقال وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني في تغريدة على “تويتر” وتابعها “ناس” اليوم (1 اذار 2019)، ان “مجلس الوزراء وافق على رفع سقوف الاقتراض من صندوق الاسكان حيث اصبح سقف اقتراض سكنة بغداد 50 مليون، فيما اصبح سقف […]

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