الإعلام الأمني يعلق على تصريحات بشأن إعدام 5 مختطفين على يد داعش

2019/03/01 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، تصريحات قائممقام الرطبة بشأن اعدام داعش لخمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة.وذكرت الخلية في بيان تلقى “ناس”، اليوم (1 اذار 2019)، “ننفي ما جاء من تصريحات ادلى بها قائممقام الرطبة حول اعدام داعش لخمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة، ونبدي استغرابنا من موقف السيد القائمقام بنشرهِ […]

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