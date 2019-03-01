الإعلام الأمني ينفي إعدام داعش لخمسة أشخاص من أهالي الرطبة والنخيب

2019/03/01 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفى

مركز الاعلام الأمني، الجمعة، إعدام تنظيم داعش لخمسة اشخاص من أهالي الرطبة، والنخيب.

وقال

المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ننفي ما جاء من تصريحات ادلى بها قائممقام الرطبة حول

اعدام داعش لخمسة مواطنين من أهالي النخيب والرطبة”.

وأبدى

المركز “استغرابه من موقف القائممقام بنشرهِ هذه الشائعة التي من شأنها اثارة

تداعيات خطيرة”.

وتابع

قائلاً: “نُهيب بكل الأخوة المسؤولين مراعاة الدقة في تصريحاتهم والابتعاد عن

ارباك الرأي العام بتصريحات لا أساس لها من الصحة”.

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