2019/03/01 | 23:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة (1 اذار 2019)، من قانون الجرائم المعلوماتية الذي يفرض عقوبات شدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العفو الدولية توجه رسالة تحذير للحكومة العراقية: لا تشرعوا هذا القانون في البرلمان !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة (1 اذار 2019)، من قانون الجرائم المعلوماتية الذي يفرض عقوبات شدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العفو الدولية توجه رسالة تحذير للحكومة العراقية: لا تشرعوا هذا القانون في البرلمان !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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