العفو الدولية توجه رسالة تحذير للحكومة العراقية: لا تشرعوا هذا القانون في البرلمان !

2019/03/01 | 23:13

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بغداد اليوم - بغداد

حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة (1 اذار 2019)، من قانون الجرائم المعلوماتية الذي يفرض عقوبات شدي...





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