ايسكو يعود لقائمة ريال مدريد في كلاسيكو الليغا

2019/03/01 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمته استعدادًا لمواجهة برشلونة في العاشرة إلا ربع مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وضمت القائمة 21 لاعبًا، وغاب عنها ماركوس يورنتي، أودريوزولا وبراهيم دياز، بينما شهدت عودة إيسكو بعد استبعاده من المواجهة السابقة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وخسر ريال مدريد وسط جماهيره بثلاثية نظيفة أمام برشلونة مساء الأربعاء الماضي، ليودع كأس ملك إسبانيا بعد تعادل الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي، قبل مواجهة الفريقين في الليجا.وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة كل من:حراسة المرمى: نافاس - كورتوا - لوكاخط الدفاع: كارفاخال - فاييخو - راموس - فاران - مارسيلو - ريجيلونخط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أسينسيو - إيسكو - سيبايوسخط الهجوم: ماريانو - بنزيما - بيل - فاسكيز - فينيسيوس جونيور

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