محافظ بغداد يشارك اعمال ورشة العمل المقامة في وزارة التخطيط.

2019/03/01 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري اعمال ورشة العمل التي

اقيمت في وزارة التخطيط برئاسة وزير التخطيط.بيان للمكتب الاعلامي افاد"ان السيد المحافظ لبى دعوة وزير التخطيط

للمشاركة في اعمال هذه الورشة التي حضرها معظم المحافظين من مختلف

المحافظات والذي تم فيها مناقشة عدة محاور اهمها المشاريع الخدمية

في العاصمة.الجزائري في تصريح عقب نهاية الورشة بين اهمية عقد مثل هكذا ورشات

واصفا اياه بخطوة نحو الأمام حيث تم طرح مشاريع محافظة بغداد

المستمرة والمتوقفة وخاصة المجاري والاسكان والمدارس ومناقشة خط

الفقر.مؤكدا على اهمية زيادة التخصيصات المالية للمحافظة لاننا نريد اضافة

مشاريع جديدة فيما يخص المخلفات الصحية ومجاري ابو غريب وحي المنتظر

والمعامل فضلا عن بناء مجمعات سكنية.واشار السيد المحافظ الى انه تم التطرق الى قضية موظفي عقود التنمية

هذه الشريحة التي لحق بها وبعوائلها الضرر بسبب قرار 347 لافتا الى

ان المحافظة بحاجة ماسة لخدماتهم وخبراتهم كونهم قضو عدة سنوات في

العمل موضحا بانه تحدث شخصيا مع دولة رئيس الوزراء في اجتماع سابق

باهمية تحويلهم الى الموازنة التشغيلية بغية تثبيتهم على الملاك

الدائم للمحافظة.#المكتب-الاعلامي-الخاص-لمحافظ-بغداد

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