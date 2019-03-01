اعتقال متهمين بالإرهاب في نقطتي تفتيش امنية شمالي بابل

2019/03/01 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة (١ اذار 2019) ، اعتقال متهمين

بقضايا الإرهاب الخطيرة في نقطتي تفتيش امنية بعمليتين منفصلتين شمالي

المحافظة. وذكر الناطق الرسمي باسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني

، ان " قوة من فوج طوارئ شرطة بابل الرابع ، تمكنت بكمين امني من

القاء القبض على مطلوب وفق المادة (4 ارهاب) ، من سكنة جنوب العاصمة

بغداد لدى محاولته التسلل الى بابل عبر سيطرة الـ ( ٤٤) شمالي

المحافظة".واضاف ، فيما " تمكنت مفارز الشرطة ضمن سيطرة الشهداء ( الآثار

سابقاً) شمالي مدينة الحلة من اعتقال متهم وفق المادة الرابعة من

قانون مكافحة الإرهاب ، اثر عملية التفتيش الدقيق للأشخاص

والعجلات المارة عبرها وبعد مطابقة بياناته الشخصية مع الحواسيب

الأمنية الموجودة في السيطرة".وتابع الحسيني ، أن " العمليتين جرت بالاشتراك والتعاون مع مفارز

الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني"، ومفارز الشؤون الداخلية والأمن

مؤكدا " احالة المعتقلين الى جهات الطلب لاستكمال باقي الاجراءات

القانونية اللازمة بحقهم".

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