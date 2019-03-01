رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستنكر تفجير الموصل

2019/03/01 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاعتداء الإرهابي بواسطة عجلة ملغمة في منطقة المجموعة الثقافية بمدينة الموصل .

ودعا الحلبوسي في بيان زيادة أعداد القوات الأمنية في المناطق المحررة ولا سيما أفراد الشرطة المحلية وتمكين أبناء هذه المناطق من المساهمة في مسك الأرض لحفظ الأمن، عازيا ذلك الى حدوث خروقات أمنية متكررة في الفترة الماضية واستشهاد عدد من المدنيين العزل.

وشدد الحلبوسي على ضرورة تعريز الجهد الاستخباري للقضاء على الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة الاستقرار.

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