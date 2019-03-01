2019/03/01 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف بقيادة السعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.وقال الموقع الرسمي التابع لجماعة “أنصار الله”، “تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم، من إسقاط طائرة تجسسية وقتل وجرح العشرات من قوات التحالف أثناء محاولتهم الفاشلة للتقدم قبالة جيزان”.وتابع “أنصار الله”، “أن التحاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( “أنصار الله” تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( “أنصار الله” تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).