اعتقال هارب من سجن بادوش

2019/03/01 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعه، اعتقال احد الهاربين من سجن بادوش جنوب شرقي العاصمة بغداد.

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