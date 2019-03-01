شبكة الإعلام تحصل على الجائزة الأولى لمهرجان القمرة السينمائي الدولي

2019/03/01 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت مديرية الإنتاج الوثائقي في شبكة الإعلام العراقي، على الجائزة الأولى لمهرجان القمرة السينمائي الدولي الرابع.

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