دمشق تعلق على قرار بريطانيا إدراج

2019/03/01 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الحكومة السورية القرار البريطاني بإدراج "حزب الله" اللبناني على لائحة التنظيمات الإرهابية، واعتبرت أن هذا يشكل دليلا على "العداء التاريخي المستحكم لبريطانيا ضد الأمة العربية".

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