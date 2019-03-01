رسالة إلى النساء... هذه 6 دول تضعك على قدم المساواة مع الرجل

2019/03/01 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت امرأة وتريدين أن تكوني على قدم المساواة مع الرجل، فيجيب أن تعيشي في واحدة من 6 دول حول العالم.

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