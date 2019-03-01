2019/03/01 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروعا لمعلمة تجردت من إنسانيتها أمام طفلة صغيرة، في داخل حضانة أمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو مروع... معلمة تتجرد من إنسانيتها أمام طفلة صغيرة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو مروع... معلمة تتجرد من إنسانيتها أمام طفلة صغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).