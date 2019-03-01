تقرير: العراق تؤكد التزامها بتسديد مستحقات الموظفين بأثر رجعي

2019/03/01 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء عدم إلغاء سلم رواتب الموظفين الجديد، مشيرا إلى أن الدولة ملزمة بتسديد مستحقات الموظفين حال توفر الوقت المناسب وبأثر رجعي.





وذكر المصدر لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، اليوم الجمعة، أن المستحقات اللازمة على الدولة مضمونة حتى وإن تأخرت، ونفى الأنباء التي أشارت إلى إلغاء سلم رواتب الموظفين الجديد.





وأضاف، أن جميع حقوق الموظفين مضمونة وفي عهدة الدولة التي تلزم بدفع المستحقات المالية المترتبة عليها لحين انتعاش اقتصادها وتصرف بأثر رجعي.





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