مساعد مدرب المنتخب يكشف تفاصيل غريبة في إقالته وموقف كاتانيتش

2019/03/01 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مساعد مدرب المنتخب الوطني المقال أحمد خلف، في قرار إقالته من اتحاد الكرة.

وقال خلف في تصريح لبرنامج {كوورة} مساء اليوم الجمعة "سمعت خبر الإقالة في وسائل الاعلام ولم تكن هناك مقدمات وكنت متواصل في اتحاد الكرة والتقيت اغلب اعضاء الاتحاد ولم يكن في بالي هذا الطرح ونبقى جنود لخدمة الوطن وهذا حال كرة القدم واليوم هنا وربما اكون في موقع آخر واتمنى ان أديت واجبي ولم أكن نقطة سلبية".وأضاف "لا اعرف سبب الاقالة هل هو قصور او نتائج سلبية للمنتخب واذا كانت هذه النتائج فيجب ان يقال الطاقم التدريبي وليس المساعد فقط وهذه سابقة في كرة القدم واشكر كل اعضاء اتحاد الكرة".وبين خلف "وقعت عقدت رسمياً مع اتحاد الكرة لمدة عام وانقضى منها 6 أشهر ولا اخوض بالمستحقات المالية، والمؤلم في الموضوع انه كان يحتاج نوع من الاحترافية والجلوس معي والسماع لوجهات النظر".ولفت الى ان "مدرب المنتخب كاتانيتش اتصل بي بعد اجتماعه مع اتحاد الكرة وأبدى أسفه عن الاقالة وقال انه كان هناك تواصل وتفاهم وتجانس بيننا واستغرب موضوع الإقالة وانه لم يطلب إقالتي شخصياً وهو مستغرب من القرار"وتابع خلف، ان "المؤلم بالموضوع هو هذا التعامل مع المدرب المحلي ونحتاج الى الاحترافية مع المدربين المحليين وللاسف هذه الطريقة استخدمت مع أغلبية مدربي المنتخب المحليين السابقين".انتهى

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