2019/03/01 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إذا كنت ممن يعتقدون أنه بمقدورك تعويض السهر لأوقات متأخرة خلال الأسبوع عبر قضاء ساعات طويلة في النوم بعطلة نهاية الأسبوع، فأنت مخطئ، وذلك بحسب دراسة طبية حديثة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يعوض نوم العطلة السهر؟ ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يعوض نوم العطلة السهر؟ ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يعوض نوم العطلة السهر؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).