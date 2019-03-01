هل يعوض نوم العطلة السهر؟

2019/03/01 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت ممن يعتقدون أنه بمقدورك تعويض السهر لأوقات متأخرة خلال الأسبوع عبر قضاء ساعات طويلة في النوم بعطلة نهاية الأسبوع، فأنت مخطئ، وذلك بحسب دراسة طبية حديثة.

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