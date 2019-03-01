أزمة مالية جديدة ستعصف باقتصاديات العالم عام 2020

2019/03/01 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* لقد مر أحد عشر عاما على الأزمة الاقتصادية التي حدثت في 14 أيلول 2008 ، حين أعلن بنك “ليمان

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