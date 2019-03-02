2019/03/02 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واصلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في آخر المعاقل الموجود فيها في الشرق السوري، بالتوازي مع استسلام الكثير من مقاتلي التنظيم الإرهابي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: "داعش" محاصر ويهرب من آخر معاقله في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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