2019/03/02 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في آخر المعاقل الموجود فيها في الشرق السوري، بالتوازي مع استسلام الكثير من مقاتلي التنظيم الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: "داعش" محاصر ويهرب من آخر معاقله في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: "داعش" محاصر ويهرب من آخر معاقله في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).