شيخ الأزهر: تعدد الزوجات يظلم المرأة والأولاد والأصل هو الزوجة الواحدة

2019/03/02 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد شيخ الأزهر المصري، الدكتور أحمد الطيب، أن أول القضايا التي تحتاج إلى تجديد هي قضايا المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وعدم الاهتمام بها يجعلنا كما لو كنا نمشي على ساق واحدة.

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