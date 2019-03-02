إصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والعشرات بالاختناق شرق غزة

2019/03/02 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 17 فلسطينيا بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق خلال قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرة العودة التي انطلقت، مساء اليوم الجمعة، من مختلف ميادين غزة صوب السياج الحدودي الفاصل شرق غزة.

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