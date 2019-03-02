ريكاني يعلن الموافقة على رفع سقف قروض الإسكان إلى 50 مليون دينار

2019/03/02 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف قروض صندوق الإسكان وصولاً الى 50 مليون دينار عراقي.وقال ريكاني في تغريدة على تويتر: "انجاز جديد بحصول موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارتنا برفع سقوف الاقراض من صندوق الإسكان".وأوضح، أنه "أصبح سقف اقراض سكنة بغداد 50 مليون، فيما أصبح سقف اقراض المحافظات 40 مليون، وسكنة الأقضية والنواحي 35 مليون".وعلق ريكاني على القرار قائلاً: "نحو مزيد من الخطوات القادمة للمساهمة في تخفيف أزمة السكن واعادة الوجه الحضاري لمدننا".

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