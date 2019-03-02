أبو الهيل “يستجدي” عطف الفنانين والإعلاميين بقائمة تضامن معه بعد إقالته

2019/03/02 | 00:13

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بغداد :سومر نيوز

كشفت مصادر مطلعة لـ”سومر نيوز إن رئيس شبكة الإعلام العراقي المقال مجاهد أبو الهيل، بدأ يجري ات...

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