2019/03/02 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

بدأت "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد"، المدعومة من التحالف الدولي، عملية عسكرية لطرد مسلحي "داعش"، من آخر جيب يسيطر عليه في قرية الباغوز شرقي سوريا بعد أسابيع من التأجيل لإجلاء المدنيين.

وقال المسؤول الإعلامي لـ"قسد"، مصطفى بالي، بحسب روسيا اليوم، إن "القوات تقدمت صوب الجيب الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات مساء الجمعة، عقب خروج آخر دفعة من المدنيين".

وأضاف أن "الجيب لم يبق فيه سوى الإرهابيين، والمعركة لن تنتهي إلا بعد القضاء على كل المتشددين وتحرير القرية"، مشيرا إلى أن المعركة المبدئية تشمل استخدام أسلحة ثقيلة، متوقعا "معركة شرسة".من جهته، أكد "قائد قوات سوريا الديمقراطية"، على أن قواته ستعلن النصر على المتشددين بعد أسبوع.

والباغوز، آخر منطقة مأهولة لا تزال تحت سيطرة مسلحي التنظيم، بعد أن تمكنت مجموعات عسكرية من أطراف مختلفة في الصراع من طردهم من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها.

وعلى الرغم من أن استرداد الباغوز يمثل نصرا كبيرا في الحرب ضد داعش، إلا أن التنظيم ما زال يشكل تهديدا أمنيا، مستخدما أساليب حرب العصابات، وأنه لا يزال يسيطر على بعض الأراضي في منطقة نائية غربي نهر الفرات.

بغداد اليوم _ متابعة

تنطلق في السعودية، اليوم الجمعة، فعاليات نسائية خليجية لكرة القدم بشعار "الكرة تجمعنا" يشارك فيها 16 فريقا من البلد المنظم ودول مجلس التعاون الخليجي يمثلهن مايقارب 200 لاعبة.

وستستضيف الصالة الخضراء في م

بغداد اليوم _ متابعة

أطلقت الشرطة الجزائرية، الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة احتجاجا على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية خامسة بعد ست سنوات من غيابه شبه التام عن الحياة العامة.

ولم يش

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن السلطات الباكستانية، الجمعة، تسليم الهند طياراً أسرته خلال المواجهات الجوية الأخيرة بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أعلن أمس الخميس، الإفراج عن العسكري الهندي في "مبادرة سلام"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قسد تعلن بدء عملياتها لطرد داعش من الباغوز شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قسد تعلن بدء عملياتها لطرد داعش من الباغوز شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).