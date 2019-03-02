الخارجية السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الذي وقع في مدينة الموصل

2019/03/02 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت وزارة الخارجية السعودية التفجير الذي طال مدينة الموصل وراح ضحيته عددا من المدنيين، فيما جددت دعمها لشعب وحكومة العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الذي وقع في مدينة الموصل وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واضافت، أن المملكة تؤكد على رفض هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، معربة عن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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