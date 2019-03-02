مؤسسة الشهداء تدين تصريحات العقابي !

2019/03/02 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشجب مؤسسة الشهداء التصريحات التي اطلقها النائب عن كتلة النهج

الوطني حسين العقابي ، وتؤكد ان عمل السلطة التشريعية يعتمد ضوابطا

وقوانينا في المراقبة والتشريع التي تقتضي الدقة والحياد وعدم

الانجرار لتحالفات حزبية ضيقة ، والتي قد تحرف سير عمل السلطة

التشريعية ، اذ تنفي المؤسسة كل الادعاءات العارية عن الصحة والدقة

والبعيدة عن المهنية والتي تعتمد الوشاية ونقل المعلومات غير

المستندة لوثائق رسمية ولا لتصريحات حكومية.

وتؤكد المؤسسة ان عملها قائم على نظام داخلي وخطة مدروسة بمتابعة

واشراف مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وانها تعتمد قانون

مشرع من قبل السلطة التشريعية ، وانها تنظر بعين واحدة لفئات

الشهداء كافة ولا تميز بين فئة واخرى ، كما ان الخدمات التي تقدمها

تنشر بشكل دوري عبر منافذ المؤسسة الإعلامية وعلى السيد النائب

الاطلاع بشكل جيد لكي يستطيع بناء صورة أكثر وضوحا .



كما تؤكد

المؤسسة انها ماضية في عملها على الرغم من المعرقلات والمعوقات التي

تواجه عملها ، وتدعو جميع السلطات ولاسيما التشريعية لتقديم العون

والاسناد لها .

إعلام مؤسسة الشهداء

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