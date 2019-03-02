خبر سار من صندوق الإسكان

2019/03/02 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، الجمعة، موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف قروض صندوق الإسكان.

وقال ريكاني في تغريدة على تويتر: "انجاز جديد بحصول موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارتنا برفع سقوف الاقراض من صندوق الإسكان".وأوضح، أنه "أصبح سقف اقراض سكنة بغداد 50 مليونا، فيما أصبح سقف اقراض المحافظات 40 مليونا، وسكنة الأقضية والنواحي 35 مليون دينار".وعلق ريكاني على القرار قائلاً: "نحو مزيد من الخطوات القادمة للمساهمة في تخفيف أزمة السكن واعادة الوجه الحضاري لمدننا".انتهى

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