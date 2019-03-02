تحرير طفل ايزيدي جديد من بلدة الباغوز السورية

2019/03/02 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة قال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن القوات تمكنت من تحرير طفل ايزيدي من بين عوائل الدواعش الخارجة من مدينة الباغوز في ريف دير الزور السورية.المصدر أردف ل”ايزيدي 24″ أن الطفل المحرر يدعى جابر خليل بشار كان من بين آلاف الأيزيدين الذين اختطفتهم مرتزقة داعش أثناء هجومها على شنكال في […]

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